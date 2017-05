Lahr (dpa/lsw) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Bahnhof in Lahr (Ortenaukreis) gefunden worden. Der Sprengkörper, eine 500 Kilogramm schwere Bombe, sei am frühen Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Wie die Bombe unschädlich gemacht werden soll, war zunächst noch unklar. Im Laufe des Vormittags will sich der Kampfmittelräumdienst ein Bild von der Lage machen und entscheiden, wie es weitergeht. Bei einer Entschärfung müssten voraussichtlich umliegende Gebäude evakuiert werden. Auch der Bahnverkehr wäre betroffen. In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer wieder Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland entdeckt.

Anzeige