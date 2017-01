Um die Bezahlpraktiken an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg gibt es mächtig Wirbel. dpa

Stuttgart (lsw)- Ein Untersuchungsausschuss des Parlaments soll die Affäre um die Verwaltungshochschule Ludwigsburg aufklären. Die SPD- und die FDP-Fraktion beschlossen gestern, im Landtag die Einsetzung eines solchen Gremiums zu beantragen.

Es soll die Rolle von Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne, kleines Bild) bei den ­möglicherweise rechtswidrig vergebenen Leistungszulagen an Professoren der Hochschule für den Beamtennachwuchs beleuchten, wie die Oppositionsfraktionen in Stuttgart mitteilten. Ministerin Bauer zeigte sich gelassen. Ihr Ressort werde Bemühungen des Gremiums um Transparenz bei den fraglichen Sachverhalten unterstützen. Dies werde mit dem angemessenen Respekt und der notwendigen Gründlichkeit geschehen. Die Grünen-Politikerin betonte: „Es ist das gute Recht und Verantwortung des Parlamentes, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, um die Exe­kutive zu kontrollieren.“

Rektor wegen Untreue angeklagt

Ein Untersuchungsausschuss gilt als schärfste Waffe von Parlamenten, um Missstände im Staat oder in der Gesellschaft aufzudecken. Der Landtag muss einen U-Ausschuss einsetzen, wenn zwei Fraktionen oder 25 Prozent der Abgeordneten dies beantragen. Es wird der erste Untersuchungsausschuss der Legislatur. Der NSU-Ausschuss stellt eine Fortsetzung des Gremiums aus der vorherigen Wahlperiode dar. Die AfD teilte mit, den Antrag unterstützen zu wollen.

Hintergrund der jüngsten Entwicklung ist eine Anklage der Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Rektor und den ehemaligen Kanzler der Hochschule, die bis 2011 im Amt waren, wegen Untreue zulasten des Landes und gegen 13 Professoren wegen Beihilfe dazu. Von den 13 Professoren sind elf noch an der Hochschule tätig. Das sind mehr als zehn Prozent des 85 Professoren umfassenden Lehrkörpers. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, Leistungszulagen nicht nach Leistung, sondern nach Dienstalter vergeben beziehungsweise angenommen zu haben. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte, es zeichne sich ab, dass Rechtsbrüche von der früheren Leitung der Hochschule begangen worden seien. Überdies stünden die Vorwürfe Untreue und Vorteilsnahme im Raum. „Erkennbar ist, dass Wissenschaftsministerin Theresia Bauer das alles gedeckt hat.“ SPD-Fraktionschef Andreas Stoch will wissen, warum Bauer trotz offensichtlicher Vergehen an der Hochschule ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sei. „Anstatt aufzuklären, hat sie am Vertuschen dieser Rechtsbrüche mitgewirkt.“ AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen sagte, wenn durch zweifelhafte Leistungszulagen rund eine halbe Million Euro Mehrkosten entstanden sein sollten, sei das nicht nur Untreue, sondern eine Verschwendung von Steuergeldern.

Affäre lässt Hochschule nicht kalt

Der Grünen-Hochschulexperte Alexander Salomon betonte: „Ich empfehle SPD und FDP, den Blick nach vorne und ihre Bemühungen auf die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung an der Hochschule zu richten.“ Kommunale und Landesverwaltungen bräuchten dringend exzellent ausgebildete Beamte. Die Opposition hatte auch stets den Umgang Bauers mit Claudia Stöckle angeprangert, die 2012 als Rektorin die Probleme der Hochschule habe beseitigen sollen, aber keine Rückdeckung des Ministeriums erhalten habe. Stöckle, die derzeit im Regierungspräsidium Stuttgart arbeitet, wehrt sich gegen ihre Abwahl im Jahr 2015: Anhängig sind noch fünf Klagen gegen das Land und die Hochschule selbst beim Verwaltungsgericht Stuttgart. Sie drehen sich um die Entlassung der Juristin, die vor der Amtsübernahme in Ludwigsburg Vize-Landrätin im Kreis Calw war. Der Verwaltungsgerichtshof hatte vor einem Jahr Eilanträge von Stöckle gegen ihre Abberufung abgelehnt.

Aus Sicht des Steuerzahlerbundes wäre ein Ausschuss interessant. Es sei in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt, wie die Bezahlung an den Hochschulen funktioniert. Das Gremium berge die Chance, Licht in die Besoldungsmodalitäten zu bringen, sagte Chef Wilfried Krahwinkel. Die Affäre lässt auch die Verwaltungshochschule selbst nicht kalt. „Ich bedauere, dass das Thema die Hochschule doch deutlich beschäftigt“, sagte Rektor Wolfgang Ernst. Die zukunftsfähige Gestaltung der Hochschule sei wichtiger als der Versuch, Schuldige zu finden. Leistungszulagen würden heute nur bei Leistungen über das normale Maß hinaus vergeben, etwa wenn ein Professor den Landeslehrpreis erhalte. Zur Frage nach Zahl und Höhe der Zulagen im vergangenen Jahr sagte Ernst nur: „Wir vergeben Zulagen, so wie wir uns das leisten können.“