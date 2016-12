Stuttgart (dpa/lsw) - Auf den Straßen im Land hat sich das Verkehrsaufkommen zu Beginn der Weihnachtsfeiertage in Grenzen gehalten. An Heiligabend seien aber wie erwartet viele Menschen zu Besuchen bei der Verwandtschaft oder Ausflügen aufgebrochen, sagte ein Sprecher des Verkehrswarndiensts im Innenministerium am Sonntag. Die Autobahnen 5 und 81 und deren Überleitungsstrecken der A8 sowie der A6 seien besonders stark befahren worden. Staus lösten sich nach Angaben des Sprechers jedoch schnell wieder auf und größere Behinderungen blieben aus. Am ersten Weihnachtsfeiertag war es den Angaben zufolge ruhig. Erst am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde ein erhöhtes Aufkommen durch Heimreiseverkehr erwartet.

Mehr Menschen als je zuvor entschieden sich für ihre Reise an Heiligabend in diesem Jahr indes für die Schiene. Die Bahn zählte bundesweit eine halbe Million Fahrgäste - und erzielte damit nach eigenen Angaben den stärksten Reisetag seiner Geschichte.