Oberleutnant Franco A. war in der Kaserne in Illkirch stationiert. Foto: Patrick Seeger

Karlsruhe (dpa) - Im Fall des terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. haben Ermittler einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der Zugriff erfolgte in Kehl. Das teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit. „Spiegel Online“ hatte als erstes über die Festnahme berichtet.

