Mit Rotorenkraft gegen den Frost - In Neckarsulm waren Hubschrauber in den Weinbergen unterwegs. Foto: dpa

Obersulm (dpa/lsw) - Nach teils starken Verlusten bei der Weinlese im vergangenen Jahr hat das Agrarministerium am Donnerstag Hubschrauber eingesetzt, um junge Reben vor Frost zu schützen. Wie Agrarminister Peter Hauk (CDU) in Obersulm (Kreis Heilbronn) sagte, sollen so kalte und warme Luft ausgetauscht werden. Sogenannte Inversionswetterlagen, bei denen die oberen Luftschichten wärmer sind als die unteren, verursachen im Weinbau teils erhebliche Frostschäden.

„Wir können die Temperatur um bis zu vier Grad erhöhen“, sagte Hauk. Die zweistündigen Flüge in 15 Metern Höhe seien aber nur bei leichten Bodenfrosttemperaturen sinnvoll. Zunächst sind demnach zwei Tage für den Test auf rund 100 Hektar Land geplant. Die Einsätze am Donnerstag und Freitag kosten insgesamt rund 40 000 Euro, das Land beteiligt sich zur Hälfte daran. Für den Rest kommen die Winzer auf, über deren Weinbaugebiete geflogen wird.

