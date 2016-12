Stuttgart (dpa/lsw) - Mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen hoffen die Weihnachtsmärkte im Südwesten auch nach dem Anschlag in Berlin weiter auf Gäste. In Stuttgart und anderen Städten sollen die an vielen Stellen installierten Betonbarrieren - gegen einen möglichen Lastwagen-Anschlag wie in Berlin - das Sicherheitsgefühl der Innenstadtbesucher verbessern. „Ich denke, die Bevölkerung wird das registrieren“, sagte Jörg Klopfer von der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur.

Der Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt sei bisher auch wegen des passenden Wetters sehr gut gelaufen, sagte Klopfer. „Es war trocken und immer wieder auch kalt.“ Bis zum Bilanztag an diesem Freitag erwarten die Veranstalter zwischen 3,5 bis 4 Millionen Besucher insgesamt.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte stärkere Sicherheitsvorkehrungen angekündigt, die in den nächsten Tagen weiter hochgefahren werden sollen. In Pforzheim etwa sollen Linienbusse die Zufahrten zur Innenstadt blockieren. Die Landesregierung hatte nach dem Anschlag mit einem Lastwagen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin Trauerbeflaggung im Land angeordnet. Bei dem Terrorakt starben zwölf Menschen, Dutzende weitere wurden verletzt.

Mit dem Anschlag dürfte sich auch der Landtag befassen, der am Mittwoch zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommt. Die Abgeordneten hatten zuletzt nach Terroranschlägen immer wieder in einer Trauerminute der Opfer solcher Bluttaten gedacht.

Überall im Südwesten hatten die Organisatoren der Weihnachtsmärkte mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen reagiert, aber auch mit Schweigeminuten oder teils auch Gedenkkonzerten. Vielerorts sollte die Polizeipräsenz verstärkt werden - auch für den Jahreswechsel. Massive Einbrüche bei den Besucherzahlen wurden aber nicht erwartet. So hatten etwa die Veranstalter in Stuttgart am Mittwoch von einer vollen Innenstadt berichtet.

