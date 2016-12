Stuttgart (dpa/lsw) - Angesichts der Terrorgefahr regt FDP-Landeschef Michael Theurer eine Umschichtung von staatlichem Personal zugunsten der Sicherheitsbehörden an. „Wir merken, dass die Aufrechterhaltung der inneren und äußeren Sicherheit mehr Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordert“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Nötig sei eine „Entbürokratisierungsoffensive“. Theurer nannte als Beispiel Zollbeamte, die nachts in Gaststuben die Einhaltung der Dokumentationspflicht zum Mindestlohn kontrollierten, obwohl sie besser an den Außengrenzen eingesetzt wären. Theurer hält Gesetzesverschärfungen im Kampf gegen den Terror nicht für zielführend. Das geltende Recht müsse konsequent umgesetzt werden. „Wir haben bei fast allen Anschlägen gesehen, dass Attentäter häufig polizeibekannt waren, es aber nicht gelungen ist, die Gefährder zu überwachen oder zu ergreifen“, erklärte Theurer. Das sei vor allem ein Kapazitäts- und Personalproblem. „Wir lehnen einen Gesetzgebungsaktionismus ab, weil er eine falsche Sicherheit vorgaukelt, die durch Gesetzesänderung nicht zu erreichen ist.“

Theurer verwies auf Frankreich. Die dort vorhandene Vorratsdatenspeicherung habe die Anschläge vom 13. November 2015 in Paris nicht verhindern können. Terroristen hatten damals 130 Menschen ermordet. In Berlin hatte es am Montag einen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt gegeben. Zwölf Menschen starben. „Wir glauben nicht, dass es an den Daten und am Zugriff auf die Daten mangelt“, führte Theurer aus. „Sondern es mangelt daran, dass die Fahndungsmethoden und die Personalkapazitäten nicht ausreichen, um die richtigen Schlüsse aus den Daten zu ziehen.“ Der Europaabgeordnete, der 2017 für den Bundestag antritt, erinnerte zugleich daran, dass es keine absolute Sicherheit geben könne. „Wir dürfen die Freiheit des liberalen Rechtsstaates nicht aufgeben“, mahnte er. Und: „Selbst in Diktaturen gibt es Anschläge.“

Zugleich sieht der FDP-Landesvorsitzende jeden einzelnen Bürger in der Pflicht, die Polizei nicht unnötig mit Arbeit zu belasten. Die Gesellschaft akzeptiere es seit Jahren, dass fast jedes Bundesligaspiel von gewaltbereiten Fußballfans begleitet werde. Das binde große Kapazitäten bei der Polizei. „Ich fürchte, wir kommen in eine Situation hinein, wo wir den Bürgern sagen müssen, sie sollen sich in Normalsituation entsprechend verhalten, damit sich die Polizei um die Bekämpfung von gewaltbereiten Straftätern kümmern kann.“ Nötig sei dazu eine gesellschaftliche Debatte.