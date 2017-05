Thomas Karzelek fotografiert sich am 04.05.2017 in Legnica (Polen) mit seiner Tochter Lara. Lara war zweieinhalb Jahre zuvor entführt worden.

Warschau/Ditzingen (dpa/lsw) - Die Eltern der vor zweieinhalb Jahren aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) entführten Lara wollen sich mithilfe einer Mediation über die Zukunft ihrer Tochter einigen. Das teilte das polnische Justizministerium, das das entsprechende Schlichtungsverfahren organisiert und finanziert, am Freitag auf Anfrage mit. Zuvor hatten „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet. Die Siebenjährige war 2014 von ihrer polnischen Mutter entführt worden. Zuvor hatte der Vater von einem deutschen Gericht das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen.

Eine Mediation soll die beste Lösung für das Kind bringen, erklärte Kamila Zagórska vom polnischen Justizministerium. „Lara braucht ihre Mutter und ihren Vater“, sagte sie. Durch einen Mediationsprozess könne eine Lösung gefunden werden, bei der beide Seiten das Kind sehen könnten. Die Mediation soll innerhalb der nächsten Woche in Stettin stattfinden und zwei Tage dauern. Ein deutscher und ein polnischer Experte sollen das Verfahren durchführen.

Lara war nach der Entführung von ihrer Großmutter im polnischen Legnica versteckt worden. Als der Vater seine Tochter in der vergangenen Woche abholen wollte, entschied ein Gericht, dass das Kind vorerst in einem Kinderhaus untergebracht werden soll, da es bei dem Wiedersehen Angst vor dem Vater hatte.

