Von Nico Pointner





Heidenheim - Es ist mitten in der Nacht auf der A 7 bei Giengen am Sonntag um 1.30 Uhr. Eine Familie aus Biberach fährt von einer Hochzeitsfeier nach Hause, der Papa am Steuer, die zwei kleinen Kinder auf den Rücksitzen. Bei Kilometer 812 sieht der Vater auf der rechten Fahrbahn plötzlich einen Gegenstand. Er kann nicht mehr ausweichen oder bremsen. Mit etwa 140 Kilometern pro Stunde prallt der Wagen gegen den zwölf Kilogramm schweren Stein. Der Betonklotz schlitzt den vorderen rechten Reifen auf, er sprengt die Felgen. Das Auto fliegt in die Böschung, überschlägt sich, die Kinder werden aus dem Wagen geschleudert.

15 Minuten später wird die Polizei gerufen. „Gleich war uns klar, hier geht es um mehr als einen Verkehrsunfall“, berichtet der Ulmer Polizeipräsident Christian Nill. Hinter dem tragischen Unglück steht möglicherweise ein heimtückischer vierfacher Mordversuch: Der Stein wurde von einer Brücke geworfen. Die Polizei gründet die „Soko Crash“, steckt alle Energie in den Fall. Knapp eine Woche später präsentieren die Beamten den mutmaßlichen Täter. Doch bleibt die Frage: Warum wirft ein Mensch Steine auf eine Autobahn?

Der mutmaßliche Steinwerfer gesteht nach der Festnahme. Spontan habe er sich entschlossen, den Stein am Flugplatz Giengen auf den Gepäckträger seines Rads zu hieven und 500 Meter weiter zur Autobahnbrücke zu fahren. Streckenweise behauptet er aber, den Brocken aus Versehen auf die Fahrbahn fallen gelassen zu haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls steht er noch auf der Brücke. „Das Motiv wird vielleicht im Dunkeln bleiben“, meint Peter Staudenmaier von der Staatsanwaltschaft Ellwangen.

Problembehaftete Persönlichkeit

Fakt ist: Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um eine problembehaftete Persönlichkeit. Der Mann ist vorbestraft und der Polizei durch zahlreiche Delikte wie Beleidigung und Körperverletzung immer wieder aufgefallen. Er verstößt gegen das Waffengesetz und erhält eine Bewährungsstrafe. 2009 gibt er im Rahmen eines Strafverfahrens eine Speichelprobe ab. DNA-Spuren am Pflasterstein und an einer Folie führen die Beamten nun zu ihm.

Der 36-Jährige ist nicht erwerbstätig und wird von einem behördlichen Betreuer im Alltag unterstützt. Die Staatsanwaltschaft berichtet von einer psychischen Krankheit, Ärzte hatten dem Mann früher bereits Schuldunfähigkeit attestiert.

„Es ist schwierig zu erklären, was da dahinter steckt“, meint ADAC-Verkehrspsychologe Ulrich Chiellino. Er spricht von Nervenkitzel, Langeweile und Mutproben.

Gestorben ist bei dem Unfall niemand - bislang. Der 33-jährige Vater kam mit einem Beckenbruch davon, die sechs und vier Jahre alten Kinder mit Prellungen und Schürfwunden. Die Mutter aber brach sich mehrere Wirbel, erlitt eine Hirnblutung und ist querschnittsgelähmt. Ihr musste ein Fuß abgenommen werden. Immer noch schwebt sie in Lebensgefahr.