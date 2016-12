Stuttgart (dpa/lsw) - Das Bundesamt für Verbraucherschutz hat vor verholzten Pflanzenteilen in der Würzpaste Ajvar mild und scharf der Firma Natura GmbH in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) gewarnt. Durch die festen Teile bestehe eine Gefahr beim Schlucken, hieß es in der Warnung. Betroffen sind Gläser mit 370, 720 und 2500 Millilitern Füllmenge. Die Ware könne im Laden zurückgegeben werden, teilte die Natura GmbH mit. Die Warnung samt Warenrückruf wurde am Dienstag auf dem Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht, das die Verbraucherschutzministerien von Bund und Ländern gemeinsam betreiben.

