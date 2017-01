Schorndorf-Oberberken (pol) - Am Sonntagabend gegen 19.55 Uhr befuhr eine 22-jährige VW-Lenkerin die L 1147 von Adelberg in Richtung Schorndorf. An der Einmündung zur L 1225 bog sie nach links in Richtung Oberberken ein und übersah einen ordnungsgemäß von Schorndorf nach Oberberken fahrenden BMW eines 45-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß kam der VW auf der Fahrerseite zum Liegen und die 22-jährige Fahrerin wurde eingeklemmt.

Bildergalerie: Schwerer Unfall bei Schorndorf

Sie musste von der Freiwilligen Feuerwehr Schorndorf, die mit drei Fahrzeugen und 13 Mann im Einsatz war, befreit werden. Bei dem Unfall erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW-Fahrer wurde nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 45.000 Euro. Die Straße musste zwischen der Abzweigung Oberberken und Schorndorf bis 22 Uhr voll gesperrt werden.