Hirrlingen (dpa/lsw) - Eine Seniorin ist am Freitagnachmittag in Hirrlingen (Landkreis Tübingen) von einem Betonmischer angefahren worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 48-jährige Fahrer des Betonmischers aus bisher ungeklärten Gründen die 89-Jährige mit ihrem Rollator, als er in eine Hauptstraße einbiegen wollte.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Verletzungen. Zeugen, der Fahrer und die Angehörigen der Seniorin wurden vor Ort betreut. Ein Sachverständiger wurde in die Ermittlungen eingeschaltet.