Stuttgart (lsw) - Tourismus ohne Wandern - das wäre wie „ein Sommer ohne Sonne“. Mit dieser Bemerkung begrüßte der auch für den Tourismus zuständiger Justiz- und Europaminister Guido Wolf (CDU) gestern in Filderstadt Teilnehmer der zentralen Veranstaltung zum bundesweiten Tag des Wanderns.

Der Aktionstag sei „eine tolle Gelegenheit, das herausragende Engagement der Wandervereine für die Gesellschaft anzuerkennen“. Gemeinsam mit Hans-Ulrich Rauchfuß, dem Präsidenten des Deutschen Wanderverbandes (DWV) und des Schwäbischen Albvereins (SAV) wanderten Wolf und weitere Teilnehmer zum Uhlbergturm.

Auch anderswo waren viele auf Schusters Rappen unterwegs - teils heftige Gewitter beeinträchtigten den Spaß an der Natur allerdings gelegentlich. Bundesweit standen rund 450 Veranstaltungen auf dem Programm. Der Tag des Wanderns markiert den Tag, an dem im Jahr 1883 der DWV gegründet wurde.

Experten nahmen den Aktionstag zum Anlass, um auch auf Probleme hinzuweisen: Die Zukunft gepflegter Wanderwege sei langfristig nicht sicher. „Es fehlen die ehrenamtlichen Wegwarte der Wandervereine, die die Qualität der Wege überwachen“, sagte Heinz-Dieter Quack vom Deutschen Wanderinstitut. DWV-Präsident Rauchfuß bestätigte das: „Nachwuchs ist nicht leicht zu finden.“ Nach Quacks Worten sind in einigen Regionen bereits Planungsbüros mit der Pflege der Wege beauftragt, wobei die Finanzierung bislang nur projektbezogen sei.

Quack, der das Forschungszentrum des Wanderinstituts leitet, sagte: „Wir müssen uns in den kommenden Jahren fragen, wie viele Kilometer Wege können wir aufrecht erhalten, wenn wir immer weniger ehrenamtliche Unterstützung haben.“ Wanderwege müssten zwei Mal pro Jahr komplett begangen und freigeschnitten werden, um sie in gutem Zustand zu halten. Überdies muss die Beschilderung geprüft werden.

Derzeit kümmern sich 20 000 Wegezeichner ehrenamtlich um 200 000 Kilometer Wanderwege. Damit schaffen sie die Basis für den boomenden Wandertourismus in Deutschland, wie der DWV feststellt. Mittlerweile werden Wanderwege auch zertifiziert. Besonders hoch im Kurs stehen Wege ohne Schotter oder Asphalt, die abwechslungsreich durch dichten Wald, Lichtungen, Wiesen oder entlang von Gewässern führten. Der DWV hat 14 000 Kilometer und weit über 100 Qualitätswanderwege zertifiziert. Die Kosten für das drei Jahre gültige Gütesiegel tragen Tourismusverbände, Landkreise oder Gemeinden.

Zahl der Mitglieder stagniert

Die Zahl der Mitglieder in Wandervereinen stagniert nach Angaben des Verbandes seit Jahren bei 600 000. Zwar nehme die Zahl der Wanderer zu, so dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung regelmäßig die Natur zu Fuß genießen, sagte Quack. Der Professor für Tourismusmanagement fügte hinzu: „Aber wie in anderen Ehrenamtsstrukturen engagieren sich jüngere Menschen nicht mehr so gern in Wandervereinen.“ Dennoch sei Deutschland beim organisierten Wandern weltweit führend, wie Rauchfuß feststellte.

Die Motive der Menschen für das Wandern verändern sich Quack zufolge. Zu den traditionellen Bedürfnissen wie Natur erfahren, draußen sein, sich bewegen, kämen in den vergangenen Jahren weitere „innengerichtete Motive“ wie Abschalten, Entspannung und Selbstfindung hinzu. „Das ist dem empfundenen Stress gezollt.“ Wandern sei der Gegenentwurf zur zunehmenden Technisierung des Alltags. Es wirke auch befreiend, beim Wandern auf das Handy zu verzichten. „Die meisten schaffen es gar nicht, das Gerät abzuschalten und sind dankbar, wenn sie ohne eigenes Zutun vorübergehend einfach mal nicht erreichbar sind.“

Der typische Wanderer ist laut Quacks Worten um die 50 Jahre alt, hat eine höhere Schulbildung und ein leicht überdurchschnittliche Haushaltsnetto-Einkommen. Frauen und Männer halten sich die Waage, erläuterte der Geograf. Der Schwäbische Albverein etwa will seine Mitgliederschaft mit Gruppen für junge Familien verjüngen. Die monatlichen Treffen werden durch sechs pädagogische Teilzeit-Kräfte organisiert und haben großen Zulauf, wie Rauchfuß berichtete.

24 Stunden lang wandern - warum bloß?

Einen Tag und eine Nacht lang marschieren und dabei mehr als 70 Kilometer zurücklegen - das klingt nach Strafaktion. Doch immer mehr Deutsche begeben sich freiwillig auf sogenannte „24-Stunden-Wanderungen“, wie der Deutsche Wanderverband (DWV) anlässlich des „Tages des Wanderns“ gestern berichtete.

Mal starten kleine Gruppen, mal mehrere hundert Teilnehmer zu den geführten Touren. Mit am bekanntesten sind die „24 Stunden von Bayern“, bei der die 444 Plätze sogar ausgelost werden müssen. In Baden-Württemberg bieten etwa der Schwäbische Albverein und der Schwarzwaldverein solche Wanderungen an.

Unterwegs gibt es zwar immer wieder Pausen, geschlafen wird aber nicht. Oft sind die Veranstaltungen laut den Angaben des Wanderverbands lange im Voraus ausgebucht. „In Gruppen fällt es leichter über die eigenen Grenzen hinaus zu gehen“, meinte Karin Kunz vom Schwäbischen Albverein.

Der Verein verzeichnet ein wachsendes Interesse nach Wanderevents dieser Art. Erstmals hat er dieses Jahr einen Flyer für „sportlich ambitionierte Wanderer“ herausgegeben. Darauf sind Weitwanderungen zwischen 33 und 53 Kilometer gelistet - teilweise mit mehr als 1000 Höhenmetern.

Was bringt jemanden dazu, derartige Strecken an einem Tag bewältigen zu wollen? „Es geht darum, sich selbst herauszufordern“, sagt Erik Neumeyer, stellvertretender Geschäftsführer des DWV. „Man fragt sich: Schaffe ich das?“ Neben den 24-Stunden-Touren sind es vor allem die Marathonwanderungen mit 42 Kilometern und mehr, die an Beliebtheit zulegen. Für alle, die unterwegs schlappmachen, stehen in der Regel Begleitfahrzeuge bereit. Sie bringen müde Wanderer zurück zum Ausgangspunkt.

„Wer regelmäßig wandert und problemlos 20 Kilometer schafft, hält auch eine Marathonwanderung durch“, meint Neumeyer. Für 70 Kilometer und mehr brauche es aber Training. Bei gesundheitlichen Problemen sollte man vorher mit seinem Arzt sprechen.

Dass manchen Wanderern selbst nach einem Tag laufen noch nicht die Puste ausgeht, zeigt eine Veranstaltung am Edersee in Hessen. Im Juni findet dort erstmals eine 48-Stunden-Wanderung statt - mit 158 Kilometern.