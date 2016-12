Stuttgart (dpa/lsw) - Die Vogelgrippe breitet sich weiter im Südwesten aus: Am Wochenende sei der Virus-Typ H5N8 bei einem Schwan in Ulm festgestellt worden, teilte das Agrarministerium am Dienstag mit. Zudem sei in Muggensturm (Kreis Rastatt) bei einer Stockente ein ebenfalls hochpathogenes - also stark krankmachendes - Virus des Typs H5 nachgewiesen worden. „Allerdings handelt es sich nicht um H5N8, sondern um einen anderen Subtyp des Virus“, hieß es beim Ministerium. Um den Fall abzuklären, sei man im Kontakt mit dem nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Ostseeinsel Riems.

Seit dem Ausbruch der hochansteckenden Vogelgrippe im November am Bodensee sind rund 800 tote Vögel in Baden-Württemberg gefunden worden. Bei 299 wurde der Virus-Typ H5N8 festgestellt. Anfangs gab es nur Fälle im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz, inzwischen wurde das Virus aber auch in den Kreisen Ravensburg, Emmendingen, Sigmaringen und nun Ulm und Rastatt nachgewiesen.

Noch immer beschränke sich die Geflügelpest aber auf Wildvögel, Nutzgeflügel sei bislang nicht betroffen, heißt es beim Ministerium.

