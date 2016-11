Konstanz (dpa/lsw) - Bei Wildvögeln am Bodensee ist Vogelgrippe festgestellt worden. Mehrere verdächtige Proben toter Reiherenten aus der Nähe von Konstanz wurden zum Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Loeffler-Institut gesandt, wie das Agrarministerium am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Dort werde nun geklärt, ob es sich um die stark krankmachende oder die weniger krankmachende Form handelt. Das Ergebnis liegt voraussichtlich am Mittwoch vor. Die Reiherenten waren vom Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg und vom Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf-Diagnostikzentrum positiv auf Vogelgrippe getestet worden.

