Stuttgart (dpa/lsw) - Für eine Mehrheit der Baden-Württemberger ist das Bahnprojekt Stuttgart 21 auch sieben Jahre nach Baubeginn nicht alternativlos. Bei einer am Dienstag in Stuttgart vorgestellten Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Infratest Dimap wünschten sich 63 Prozent der 1000 Befragten, dass die Projektpartner das Umstiegskonzept der Gegner ernsthaft prüfen. In der vom Berliner Professor Peter Grottian in Auftrag gegebenen Umfrage sprach sich auch jeder zweite Befürworter dafür aus, sich den Alternativentwurf mit dem Erhalt des Kopfbahnhofes statt des vorgesehenen unterirdischen Durchgangsbahnhofes genau anzuschauen. Im Gegensatz dazu stehe, dass weiter 49 Prozent der Befragten das Projekt „im Großen und Ganzen für richtig“ hielten, sagte Norbert Bongartz, ein Sprecher des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21.

Anzeige