Reutlingen (dpa/lsw) - Eine 37-Jährige soll an Heiligabend ihren Ehemann mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen und ihn dabei schwer verletzt haben. Der von ihr getrennt lebende Mann wurde nach dem Vorfall in seiner Reutlinger Wohnung notoperiert und ist nicht mehr in Lebensgefahr, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Bei einem Streit am frühen Abend mit ihrem Mann soll die Frau zum Messer gegriffen und zugestochen haben. Danach sei sie mit einem Auto weggefahren, kurz danach aber festgenommen worden, hieß es. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes auf. Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl gegen die Frau.

