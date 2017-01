Leutenbach (dpa/lsw) - Ein vermisster Kater ist mehr als einen Monat nach seinem Verschwinden in der Kanalisation gefunden worden - und nach Hause zurückgekehrt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte eine Passantin am Sonntag in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) Miauen aus einem verschlossenen Kanal gehört und die Beamten verständigt.

Als die den Kanaldeckel geöffnet hatten, stieg eine Beamtin in den vier Meter tiefen Schacht, lockte Kater Merlin mit Leckerlis und befreite ihn schließlich aus seiner misslichen Lage. Die Besitzerin hatte den Ausreißer bereits seit Mitte Dezember vermisst und mit Flugblättern gesucht, so dass die 29-Jährige schnell ausfindig gemacht wurde.