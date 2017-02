Laufenburg (dpa/lsw) - Im Fall einer vermissten 15-Jährigen aus Bad Säckingen (Kreis Waldshut) gibt es eine erste Spur. Es gebe Erkenntnisse, dass die Jugendliche am Sonntagnachmittag auf dem Badischen Bahnhof in Basel gewesen sei, teilte die Polizei in Freiburg am Montag mit. Die Vermisste könnte weiter mit dem Zug unterwegs sein. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise. Nach wie vor gebe es keine Anzeichen für eine Straftat, sagte ein Sprecher. Die Jugendliche verschwand in der Nacht zum Sonntag nach einer Fastnachtsveranstaltung. Sie war mit ihrer Mutter und deren Lebensgefährten in ein Lokal in Laufenburg eingekehrt. Nach Angaben der Polizei ging sie dort zur Toilette und kehrte nicht zurück.

