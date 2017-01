Stuttgart/Schorndorf/Waiblingen/Nürtingen (dpa/lsw) - Mehrere Menschen sind in Baden-Württemberg zum Jahreswechsel von Böllern verletzt worden - darunter auch Kinder. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zehnjähriger am Sonntagmittag in Schorndorf einen Feuerwerkskörper gezündet, der aus ungeklärter Ursache in dessen Jacke geriet und dort explodierte. Dabei erlitt der Junge schwere Verletzungen. Ein Elfjähriger, der bei dem Unfall dabei war, wurde leicht verletzt.

In Waiblingen explodierte in der Silvesternacht ein Böller in der Hand eines 20-Jährigen und verletzte ihn schwer. Bei dem Feuerwerkskörper handelte es sich um einen nicht zugelassenen Knaller.

Ein 15-Jähriger verletzte sich in Winnenden beim Versuch, einen gefundenen Blindgänger zu entzünden, der dann in seiner Hand explodierte.

Auf einem Spielplatz fanden zudem zwei Kinder am Neujahrstag in Schwäbisch Hall einen Böller - und zündeten ihn im Sandkasten. Dabei entzündete sich jedoch vermutlich ein weiterer Kracher, den die 15 und 11 Jahre alten Jungen zuvor nicht bemerkt hatten. Durch die Sprengung wurde der 15-Jährige schwer verletzt.

Wie schon berichtet, wurde auch in Nürtingen ein 27-Jähriger an Silvester durch einen Böller schwer verletzt.

Die Knallerei in der Silvesternacht hinterließ unterdessen auch in der Luft ihre Spuren: In Stuttgart war die Feinstaub-Belastung am Neujahrstag extrem hoch, wie aus Daten der Landesanstalt