Stuttgart (dpa/lsw) - Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst sind auch in Baden-Württemberg Arbeitsniederlegungen absehbar. Anfang kommender Woche werde es Warnstreiks im Südwesten geben, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Dienstag in Stuttgart mit. Betroffen sein könnten unter anderem Universitäten, Regierungspräsidien, Autobahnmeistereien, die Landesbibliothek, Landesmuseen und das Staatstheater. Zuvor hatte es bei einem Treffen der Tarifparteien in Potsdam keine Annäherung gegeben. Verdi fordert ein Plus von insgesamt sechs Prozent, die Arbeitgeberseite - die Tarifgemeinschaft deutscher Länder - hält das für viel zu hoch.

Es geht in Baden-Württemberg um die Bezahlung von rund 240 000 Beschäftigten, von denen laut Verdi 185 000 verbeamtet sind. Sie sind indirekt betroffen, da das Tarifergebnis auf sie übertragen werden soll.

