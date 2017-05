Warschau (dpa/lsw) - Der Vater der vor mehr als zweieinhalb Jahren mutmaßlich von der Mutter entführten Lara aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) hat Mediationsgespräche zum Sorgerecht des Kindes am Freitag in Stettin abgesagt. Die Voraussetzungen für eine Schlichtung im Streit mit seiner Ex-Frau seien für ihn nicht gegeben, sagte Thomas Karzelek der Deutschen Presse-Agentur. Seine Absage bestätigte auch die polnische Justiz. Lara soll 2014 von der Mutter entführt worden sein. Das Kind wurde erst Ende April im niederschlesischen Legnica von der Polizei wiedergefunden.

Karzelek kritisiert einen polnischen Gerichtsbeschluss, durch den Lara nun bei der Mutter ist. Nach der Scheidung hatten die Behörden dem Vater ihm das Sorgerecht für das inzwischen sieben Jahre alte Kind erteilt.

Den Beschluss hob das Kreisgericht in Legnica vergangene Woche aber vorerst auf. Dies habe Karzelek angefochten, außerdem habe er einen Befangenheitsantrag gegen den zuständigen Richter gestellt, teilte das polnische Gericht mit. Der Vater fühlt sich nach eigenen Angaben sowohl von polnischen als auch deutschen Behörden im Stich gelassen, wie er der dpa sagte. Auch das Warschauer Justizministerium hatte sich in den Fall eingeschaltet und die Mediation, bei der die zerstrittenen Eltern sich eigentlich einigen sollten, mitorganisiert.

