Warschau/Ditzingen (lsw) - Zweieinhalb Jahre nach der Entführung der kleinen Lara aus Ditzingen im Kreis Ludwigsburg rechnet der Vater mit einer baldigen Rückkehr seiner Tochter zu ihm. „Ich habe die Hoffnung, dass ich meine Tochter schon sehr bald mit nach Hause mitnehmen kann“, sagte Thomas ­Karzelek.

Seine Ex-Frau soll sie 2014 entführt haben, seitdem hat er sie nicht mehr gesehen. In der vergangenen Woche machte die polnische Polizei eine Wohnung im polnischen Legnica ausfindig, in der die Großmutter die Siebenjährige versteckt hatte. Nach zweieinhalb Jahren der Trennung konnte Karzelek seine Tochter wiedersehen. Doch das Treffen verlief nicht wie erhofft. „Es hat wehgetan, zu sehen, wie sie manipuliert wurde, wie sie Angst vor mir hatte“, sagt er.

Obwohl der Vater das Sorgerecht hat, entschied ein polnisches Gericht vor einer Woche, dass Lara vorerst in einer Notunterkunft für Kinder in Legnica untergebracht wird. Es begründete die Entscheidung damit, dass das Mädchen Angst vor dem Vater habe. Er dürfe seine Tochter jeden Tag eineinhalb bis zwei Stunden sehen, berichtete Karzelek. „Jetzt hat sie kaum noch Angst“. Einen Zugang zu ihr habe er über Daniel, seinen dreizehnjährigen Sohn und Bruder von Lara, bekommen. Den habe sie sehr vermisst. Da sie sich nun langsam wieder an ihn gewöhnt habe, glaube er aber, dass seine Tochter bald wieder zu ihm nach Hause dürfe.

Angaben dazu, wann mit einer Entscheidung zu rechnen sei, machte das Gericht nicht. Die Bedingungen, unter denen Lara untergebracht ist, seinen in Ordnung, berichtet Karzelek. „Sie genießt den Kontakt zu den anderen Kindern und dass sie jetzt wieder mehr Platz hat.“

Laras Mutter Joanna S. soll 2014 Karzeleks Partnerin mit Pfefferspray überwältigt und ihr die Tochter entrissen haben. Dafür saß sie 19 Monate im Gefängnis. Jetzt hofft sie, ihre Tochter bald wieder zu sehen, sagte sie der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Ihre Tochter wolle nicht nach Deutschland, sagte sie gegenüber der ­Zeitung.