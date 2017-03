Pforzheim (dpa/lsw) - Bei einem Familienstreit in Pforzheim hat ein Vater mit einem Messer auf seinen Sohn eingestochen und schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag war die Situation am Mittwochabend eskaliert. Zu den Hintergründen der Tat wollte sie sich zunächst nicht äußern. Das Opfer wurde in eine Klinik eingeliefert, der Vater noch am Abend festgenommen. Zuerst hatte die „Pforzheimer Zeitung“ darüber berichtet.

