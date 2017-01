Von Tatjana Bojic





Ludwigsburg - Ein Urteil des höchsten deutschen Strafgerichts gibt dem Ludwigsburger Nazi-Jäger Jens Rommel neuen Auftrieb, nach NS-Verbrechern zu suchen - und seien sie noch so alt.

Für die Experten der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg ist die Ende November gesprochene Gröning-Entscheidung des Bundesgerichtshofs ein neuer Weckruf. „Weil wir jetzt wissen, dass auch Auschwitz-Wachleute wie Oskar Gröning mitverantwortlich sind am damaligen Massenmord, suchen wir weiter nach ähnlichen systematischen Tötungen in anderen Konzentrationslagern“, sagte der Leiter der Ermittlungsbehörde, Jens Rommel. Mit der höchstrichterlichen Entscheidung „wäre es absurd, heute an eine Schließung unserer Behörde auch nur zu denken“, betonte der 44-Jährige.

Der BGH hatte mit Gröning erstmals einen Auschwitz-Helfer mitverantwortlich für Hunderttausende Morde in dem Arbeits- und Vernichtungslager gemacht. Damit ist der 95-Jährige rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt - wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen. Der 95-Jährige habe „durch seine allgemeine Dienstausübung in Auschwitz bereits den Führungspersonen in Staat und SS Hilfe“ geleistet (Az. 3 StR 49/16).

Die Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen hat weitere ehemalige KZ-Wachleute im Visier. Laut Rommel wird Beihilfe zum Mord in den Lagern Bergen-Belsen, Neuengamme, Ravensbrück, Buchenwald und Mittelbau-Dora geprüft. Fortgesetzt werden auch Vorermittlungen zu ehemaligen Auschwitz-Wachmännern. Außerdem suchen die Experten nach NS-Tätern auch in Argentinien und Brasilien. „Südamerika haben wir jetzt aber zurückgefahren, weil unsere Priorität eindeutig auf der Prüfung der Lager im Inland liegt“, betonte Rommel.

Keine Altersgrenze

Im vergangenen Sommer waren Rommel und seine Mannschaft auf acht mutmaßliche NS-Verbrecher aus dem Lager Stutthof bei Danzig gestoßen. Wegen Beihilfe zum Mord in Tausenden Fällen wurden Vorermittlungen an die Staatsanwaltschaften in Stuttgart, Hamburg, Celle, Dortmund, München, Lübeck und Itzehoe abgegeben. Den Angaben nach geht es um vier Wachleute sowie um vier Frauen, die als Schreibkraft, Telefonistin oder Fernsprechvermittlerin in der Lager-Kommandantur tätig gewesen sein sollen.

Diese Beschuldigten sind zwischen 89 und 98 Jahre alt. „Es gibt im Recht keine Grenze, dass man einen über 95-Jährigen nicht mehr belangen soll“, erklärte Rommel. Dass nach dem Zweiten Weltkrieg Fehler gemacht worden seien, bedeute nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen dürfe. Deswegen würden die Wachleute und sonstige Bedienstete der Lager unter die Lupe genommen. „Wenn wir den Kreis der möglichen Beschuldigten zu eng ziehen würden, kämen wir kaum noch voran.“

Rommel verwies auf den 94 Jahre alten früheren Auschwitz-Wachmann Reinhold Hanning, der im Juni zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Das Landgericht Detmold befand ihn der Beihilfe zum Mord in 170 000 Fällen für schuldig. Als SS-Unterscharführer habe er zum Funktionieren der Mordmaschinerie beigetragen. Er hatte im Prozess zugegeben, den Vernichtungscharakter des Lagers gekannt zu haben, und um Entschuldigung gebeten.

Hanning war Anfang 1942 nach Auschwitz versetzt worden, angeklagt war nur der Zeitraum von Anfang 1943 bis Mitte 1944. Mindestens 1,1 Millionen Menschen kamen während des Zweiten Weltkriegs in dem KZ ums Leben. „Dort kamen Menschen nicht nur durch Genickschüsse und in den Gaskammern ums Leben, sondern auch durch die dortigen miserablen Lebensumstände - Unterkunft, Kleidung, Lebensmittel - bei gleichzeitiger schwerster Arbeit zu Tode“, erklärte Rommel. Als erstes Gericht habe das Landgericht Detmold auch diese „Vernichtung durch Arbeit“ im Konzentrationslager Auschwitz als Mord bewertet.