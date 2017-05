Der Rentner war Anfang Mai 2016 mit seinem Wagen in eine Menschenmenge in der Altstadt von Bad Säckingen gefahren.

Der Rentner war Anfang Mai 2016 mit seinem Wagen in eine Menschenmenge in der Altstadt von Bad Säckingen gefahren. Foto: Achim Keller

Bad Säckingen (dpa/lsw) - Im Prozess um die Irrfahrt mit zwei Toten und 27 Verletzten in der Fußgängerzone von Bad Säckingen sollen vor dem örtlichen Amtsgericht am Mittwoch (8.30 Uhr) die Plädoyers gehalten werden. Im Laufe des Nachmittags wird das Urteil erwartet. Angeklagt ist ein heute 85 Jahre alter Mann. Ihm werden fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Der Rentner hat zugegeben, Gas und Bremse seines Automatikautos verwechselt zu haben. Der Wagen war deshalb in die Menschenmenge gerast. Eine 63 Jahre alte Frau sowie ein 60 Jahre alter Mann kamen ums Leben. 27 Menschen wurden verletzt.

Das Unglück hatte sich Anfang Mai vergangenen Jahres im Zentrum von Bad Säckingen, direkt an der Grenze zur Schweiz, ereignet. Es hatte bundesweit eine Debatte über die Kompetenz von Senioren im Straßenverkehr ausgelöst. Zum Beginn des Prozesses in der vergangenen Woche hatte der Rentner ein Geständnis abgelegt sowie Opfer und deren Angehörige um Verzeihung gebeten.