Mannheim (dpa/lsw) - Mit fast 40 Jahren Verspätung ist ein Brief aus der Schweiz bei der Empfängerin in Mannheim eingetroffen. „Ich wusste im ersten Moment gar nichts damit anzufangen“, sagte Beate Schmidt der Zeitung „Mannheimer Morgen“. Ihre Mutter Helga hatte den Brief im Herbst 1977 aus dem Wanderurlaub im Wallis geschrieben. Die mittlerweile 89-Jährige war nun ebenso überrascht, als ihr Schreiben plötzlich im Briefkasten lag. Postsprecher Hugo Gimber sagte, möglicherweise sei der Urlaubsgruß damals falsch zugestellt worden und habe seitdem gut geschützt irgendwo gelegen. „Dass Briefe nach so langer Zeit wieder auftauchen, ist selten“, meinte Gimber.

