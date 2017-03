Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Dauerregen im Südwesten Baden-Württembergs. Demnach zieht eine Warmfront von Westen über das Land und bringt starken Niederschlag, wie eine DWD-Sprecherin am Mittwoch sagte. Die Warnung gilt von 12.00 Uhr am Mittwoch bis 10.00 Uhr am Freitag für die Rheintalebene und den Schwarzwald. Es gibt laut Prognose ergiebigen Dauerregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 70 Litern Wasser pro Quadratmeter. In Staulagen, wo sich Wolken an Bergen festsetzen können, kommen bis zu 90 Liter vom Himmel.

Oberhalb von 800 Metern kommt Tauwetter hinzu, das Schnee schmelzen lässt: Hier kann sich die Niederschlagsmenge auf bis zu 110 Liter pro Quadratmeter erhöhen. Auch auf der Alb und in Richtung Allgäu kann es bis zu 50 Liter Regen geben. Zudem soll es in ganz Baden-Württemberg sehr windig sein - mit Sturmböen von bis zu 90 Kilometer pro Stunde.

