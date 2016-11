Mit einem Haarschmuck in den Farben der US-Amerikanischen Flagge und Sternen nimmt eine Frau an der Wahlparty am 09.11.2016 im IHK Gebäude in Stuttgart teil.

Stuttgart (dpa/lsw) - Donald Trump geht als SIeger aus der US-Wahl. Verbände, Parteien und Politiker aus dem Südwesten blicken größtenteils mit Sorge nach Amerika.

Der Präsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertags Peter Kulitz spürt Verunsicherung bei den Unternehmen. „Donald Trump hat im Wahlkampf viele Ankündigungen gemacht und im Moment weiß niemand, was davon tatsächlich umgesetzt wird.“ Was in den USA geschieht, habe zwar unmittelbare Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, sagte Kulitz, er rechne aber nicht mit dramatischen Einbrüchen bei den Exporten. „Der Warenaustausch mit den USA wird auch in Zukunft eine tragende Säule für unsere Wirtschaft sein.“

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) hat nach dem Wahlsieg Donald Trumps vor neuen Handelshemmnissen gewarnt. „Ich hoffe sehr, dass die bisweilen schrillen protektionistischen Töne, die oftmals den US-Wahlkampf geprägt haben, jetzt verstummen und wieder maßvolle Sachlichkeit einkehrt“, sagte sie am Mittwoch zum Wahlergebnis. „Wir setzen darauf, dass der neue US-Präsident der Verantwortung Amerikas als ökonomische Weltmacht gerecht wird und die Chancen freien Handels und freier Märkte erkennt und fördert.“

„Baden-Württemberg lebt vom Export und von intakten Außenhandelsbeziehungen“, sagte Hoffmeister-Kraut weiter. „Die USA sind unser wichtigster Außenhandelspartner.“

Der Präsident des Landesindustrieverbands hofft nach der US-Wahl auf eine Durchsetzung der wirtschaftsliberalen Kräfte bei den Republikanern. „Wir können nur hoffen, dass sich die pragmatische Politik durchsetzt trotz der protektionistischen Ankündigungen“, sagte Hans-Eberhard Koch am Mittwoch.

Die Maschinenbauer im Land blicken nach der US-Wahl mit „gespannter Sorge“ auf ihren wichtigen Handelspartner jenseits des Atlantiks. „Der künftige US-Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf eine Kehrtwende in der amerikanischen Handelspolitik angekündigt und will Zölle und andere Handelshemmnisse wieder aufbauen“, sagte der Geschäftsführer des Branchenverbands VDMA, Dietrich Birk, am Mittwoch. Zwar rechne der VDMA derzeit noch nicht mit einer Anhebung der Einfuhrzölle. „Aber die protektionistischen Vorschläge von Donald Trump würden sich direkt auf das Investitionsklima in den USA auswirken und damit auch auf die Maschinenimporte aus Deutschland“, so Birk.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart hat sich für eine enge Kooperation Baden-Württembergs mit den USA auch unter einem Präsidenten Donald Trump ausgesprochen. „Die USA sind ein wichtiger Partner Baden-Württembergs - in wirtschaftlicher, politischer, kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht“, teilte Reinhart am Mittwoch in Stuttgart mit.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch hätte es nach eigenen Worte niemals für möglich gehalten, dass Donald Trump US-Präsident wird. Trump sage bewusst die Unwahrheit, diskriminiere Minderheiten, habe ein sexistisches Frauenbild und habe im Wahlkampf völlig haltlose Versprechungen gemacht. „Dennoch müssen wir akzeptieren, dass er gewählt wurde, und die guten transatlantischen Beziehungen fortsetzen“, sagte Stoch am Mittwoch in Stuttgart.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier hat sich entsetzt über den Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gezeigt. „Testosteron und Aggression ziehen ins Weiße Haus ein. Das finde ich ziemlich bitter. Mein Frauenherz blutet. Und mein linkes Herz blutet auch“, sagte Breymaier am Mittwoch in einem Video, das auf Facebook veröffentlicht wurde. Der Ausgang der US-Wahl sei ein deutliches Signal dafür, dass in Deutschland die sozialen Fragen gelöst werden müssten. „Wir müssen schauen, dass bei uns die Populisten nicht in die Vorhand kommen.“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat sich besorgt über den Sieg von Donald Trump in der US-Präsidentschaftswahl gezeigt. „Diese Wahl stellt die Werte der westlichen Demokratie auf den Prüfstand. Der Trivialpopulismus wird immer mehr hoffähig“, sagte Rülke am Mittwoch in Stuttgart.

Der baden-württembergische AfD-Fraktionschef und AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen sieht den Erfolg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen als „Sieg über das Establishment“. Dieser sei die Folge davon, dass die etablierten Parteien über Jahre am Volk vorbei regiert hätten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Stuttgart. Aus seiner Sicht wäre die Demokratin Hillary Clinton die deutliche schlechtere Wahl gewesen. Er setze darauf, dass Trump eine pragmatische Politik verfolge so wie in den 1980er Jahren der damalige US-Präsident Ronald Reagan. Allerdings sei Trumps Erfolg auch für ihn überraschend gewesen.

Südwestmetall-Chef Stefan Wolf befürchtet Nachteile für die deutschen Firmen nach dem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA. „Meine Befürchtung ist, dass Trump in der Wirtschafts- und Handelspolitik den amerikanischen Interessen rigoros den Vorzug geben wird“, sagte Wolf am Mittwoch nach dem vorläufigen Wahlergebnis. „Jedenfalls hat er einem weiteren Ausbau des Freihandels, etwa über das TTIP-Abkommen, bisher eine klare Absage erteilt, TTIP dürfte damit tot sein.“ Für die Südwest-Industrie, für die die USA der wichtigste Exportmarkt sind, wäre das schädlich. „Übrigens langfristig auch für die US-Wirtschaft“, so Wolf.