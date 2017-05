Tübingen (dpa/lsw) - Universitäten in Baden-Württemberg machen Stress im Studium zunehmend zum Thema von Kursen und Seminaren. Den Studierenden werden zum Beispiel Seminare zu Zeitmanagement sowie Achtsamkeit und Meditation angeboten. Prüfungsängste, Probleme mit dem Zeitmanagement, Lern- und Leistungsstörungen gehören auch zu den Themen, die Studierende mit den Fachleuten der psychosozialen Beratung des Studentenwerks Stuttgart besprechen wollen. Im Jahr 2016 haben 718 Studierende Rat gesucht - ein Anstieg gegenüber den Vorjahren (2015: 687), wobei auch die Zahl der Studierenden steigt.

Studierendenvertreter der Universität Tübingen begrüßen die Angebote der Universität, kritisieren aber, dass sie sich nur an eine begrenzte Teilnehmerzahl aus den ersten Semestern richte. Die Kurse zielten auf eine bessere Anpassung der Studierenden an das stressende Umfeld. «Dabei könnte man auch in Frage stellen, ob es in allen Fällen notwendig ist, dass derart Zeit- und Leistungsdruck - auch künstlich - erzeugt wird», sagt der Sprecher des Studierendenrates Sebastian Bernd Preuß.