Stuttgart (lsw) - Baden-Württemberg hat eine für Mitte April ungewöhnlich kalte Nacht erlebt. Im ganzen Land sanken die Temperaturen laut den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gestern in den Morgenstunden unter den Gefrierpunkt.

Viele Landwirte griffen aus Sorge um Weinstöcke, Obstbäume oder Erdbeerpflanzen zu ungewöhnlichen Mitteln. So wurden große Wachskerzen entzündet, Beregnungsanlagen angeworfen oder sogar Hubschrauber eingesetzt.

Die Weingärtner Esslingen beziffern ihre Schäden auf 50 Prozent oder sogar mehr. Schwer getroffen hat es die Ziergehölze auf dem Hofgut Sirnau. Dort sind zahlreiche Pflanzen erfroren.

Den Tiefstwert der Temperaturen direkt am Boden registrierten die Meteorologen in Hechingen (Zollernalbkreis) mit minus 10,5 Grad. Heftigen Bodenfrost gab es auch in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) mit minus 8,4 Grad. In Stuttgart war es am Flughafen mit minus 7,7 Grad nicht viel wärmer. Auch im Rheintal sank die Temperatur auf minus 5,5 Grad in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe).

Die Werte zwei Meter über dem Boden waren etwas höher: in Rheinstetten minus 3,4 Grad, in Schwäbisch Gmünd minus 6 Grad und am Stuttgarter Flughafen minus 2,8 Grad. Für die Nacht zu heute erwartete der DWD ähnliche Tiefstwerte, danach soll es weitgehend frostfrei bleiben.

Die besten Aussichten, mit einem geringen Ernteausfall davonzukommen, haben Besitzer von Erdbeerplantagen, die ihre Felder beregnen und ihnen so eine Hülle aus Eis verpassen konnten. Nach Angaben der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA) in Bruchsal drehten die Bauern am Mittwochabend die Wasserhähne auf. Bei Frost legt sich der Wasserfilm als Eispanzer um die Blüten, gibt dabei Wärme frei und schützt die empfindlichen Pflanzenteile. Vor allem Temperaturen unter minus zwei Grad können den Blüten gefährlich werden, wie der Geschäftsführer der Marktgemeinschaft Bodenseeobst, Egon Treyer, sagte. „Wie schlimm der Schaden ist, können wir aber erst nächste Woche abschätzen - dann sehen wir, wie viele Blüten braun geworden sind.“ Um empfindliche Weinstöcke zum Beispiel im Weinsberger Tal oder im Kochertal zu schützen, setzten Winzer und das Agrarministerium gestern Morgen testweise Hubschrauber ein. Ihre Rotoren sollten die Frostluft am Boden mit wärmerer Luft aus mehreren Metern Höhe verwirbeln. Die staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg wertet das Experiment aus. Am kommenden Montag sollen Ergebnisse vorliegen.Seite 8