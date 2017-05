Stuttgart (dpa/lsw) - Ein bislang unbekannter Täter hat in einem Drogeriemarkt in Stuttgart Reizgas versprüht und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mitarbeiter riefen die Polizei, nachdem Kunden über Hustenreiz und juckende Augen geklagt hatten, wie Ermittler am Samstag mitteilten. Insgesamt waren demnach 14 Menschen betroffen, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Der Markt wurde nach dem Vorfall am Freitagabend zum Belüften für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

