Schorndorf (dpa/lsw) - Bei einem Raubüberfall auf einen Discounter in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat am Samstagabend ein maskierter Unbekannter mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet. Laut Polizeiangaben bedrohte der Mann einen Angestellten mit einer Pistole und forderte in englischer Sprache Geld aus der Kasse, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anschließend sei der Mann zu Fuß geflüchtet. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber nach dem Flüchtigen. Kunden und Angestellte, die sich in dem Geschäft aufgehalten hatten, seien nicht verletzt worden.

