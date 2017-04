Ludwigsburg (ots) - Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt die Polizei gegen einen noch unbekannten Mann, der am Donnerstagabend in Mundelsheim einen Schwan getötet hat. Der etwa 40 bis 50 Jahre alte und schlanke Mann, der eine orangefarbene Base-Cap trug, wurde gegen 18:40 Uhr von einem Zeugen beobachtet, wie er am Neckarufer auf Höhe des Betonwerks das Tier einfing, tötete und anschließend in einer dort gelagerten Betonröhre ablegte. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, ergriff er mit seinem Fahrrad die Flucht.

Anzeige

Die Polizei geht davon aus, dass zur Tatzeit noch weitere Fußgänger oder Radfahrer unterwegs waren, die den Täter gesehen haben könnten. Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, in Verbindung zu setzen.