Leonberg (dpa/lsw) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Ostersonntag auf einem Friedhof in Leonberg mehrere Gräber geschändet. Nach Mitteilung der Polizei vom Montag zerstörten sie Dekorationen, rissen mehrere Holzkreuze heraus und zerbrachen zwei davon. An einem Grab wurde der Grabstein umgeworfen. Es entstand dadurch ein Schaden von rund 1000 Euro. In der Straße, die zum Friedhof führt, wurden zudem zwei Fahrzeuge beschädigt: Hier wurden Scheibenwischer verbogen und ein Außenspiegel abgerissen. Der Schaden: Etwa 200 Euro. Ein politischer oder rechtsradikaler Hintergrund sei nicht erkennbar, sagte ein Polizeisprecher.

