Stuttgart (dpa/lsw) - Die „Reichsbürger“ beschäftigen die baden-württembergischen Ämter. Sie wollen ihre Ausweise zurückgeben, weigern sich, Steuern zu zahlen, oder sie überkleben ihr Autokennzeichen. Das Innenministerium geht nach Angaben eines Sprechers davon aus, dass es eine mittlere zweistellige Zahl von Menschen gibt, die dieser Bewegung angehören und die die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen.

Genaue Zahlen gibt es nicht. Denn Menschen aus Fantasiegebieten werden nicht im Melderegister geführt, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart. Sie erarbeitet gerade eine Handreichung für den Umgang mit Reichsbürgern. Die Verwaltung hat immer wieder mit Anhängern der Bewegung zu tun. „Im Stadtmessungsamt haben selbst ernannte Reichsbürger Grundbuchauszüge aus den 1930er Jahren verlangt. Sie waren aggressiv und drohend, wurden daher nicht bedient“, sagte der Sprecher der Kommune.

Oftmals wird die bestehende Staatsangehörigkeit angezweifelt. „Es geht meist darum, dass sie eine andere Staatsangehörigkeit wollen als sie nach dem Grundgesetz haben“, sagte der Sprecher des Landratsamts des Alb-Donau-Kreises, Bernd Weltin. Die Ämter lehnten dann ab, die Reichsbürger legten Widerspruch ein. Das Landratsamt im Alb-Donau-Kreis berichtet von 60 bis 80 Widersprüchen gegen die Staatsangehörigkeitsbehörde in den letzten Jahren - und schließt somit auf die gleiche Zahl an Reichsbürgern im Kreis.

Weltin beschwerte sich über „das Beschäftigen der Behörden mit endlosem Papierkram - aus einer völlig abstrusen Haltung heraus, dass sie das Grundgesetz nicht akzeptieren“. Dabei kommen sie nicht weit mit ihrem Anliegen: „Denen wurde allesamt widersprochen. Die haben nichts erreicht.“ Im Kreis Biberach wurden in den vergangenen Jahren 45 Widerspruchsfälle gezählt. „Das macht Arbeit, keine Frage“, sagte der Behördensprecher Bernd Schwarzendorfer. Mit aggressiven Reichsbürgern hätten sie aber noch keine Erfahrung machen müssen. „Die kommen nicht vorbei, in der Regel kommt alles schriftlich rein.“

Im Rems-Murr-Kreis machte das besondere Klientel bislang keine „größeren Probleme“. Im Landratsamt Karlsruhe musste vereinzelt schon die Polizei gerufen werden. Es habe Einzelfälle gegeben, in denen das Verhalten eines Reichsbürgers zu einem Hausverbot geführt habe oder die Polizei hinzugezogen werden musste, um die Situation zu beruhigen, teilte die Behörde mit. „Diese Auseinandersetzungen waren aber bisher nur verbaler Natur.“ Beim Landratsamt Schwäbisch Hall wird das Auftreten der Reichsbürger als „von Verschwörungstheorien geprägt und sehr ausdauernd“ beschrieben.

In Freiburg berichteten einige Ämter seit ein, zwei Jahren von Auffälligkeiten einzelner Personen, wie eine Sprecherin sagte. Diese seien sehr fordernd und speziell in ihrem Auftreten und Verhalten. „Bislang geht die Stadt Freiburg sehr gesetzeskonform mit diesen Personen um, nimmt das Verhalten zur Kenntnis und schreitet, wenn es notwendig sein sollte, ein.“ Reichsbürger seien beim Bürgeramt, in der Bußgeldbehörde, dem Kassenamt und dem Standesamt aufgefallen.

Anzeige