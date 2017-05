Radfahrer in der Hedelfinger Straße in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Karlsruhe und Freiburg bleiben nach einer Umfrage die fahrradfreundlichsten Großstädte in Baden-Württemberg. Bei dem regelmäßigen Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) belegten sie auch bundesweit wieder die Plätze zwei und drei hinter Dauersieger Münster (Nordrhein-Westfalen).

Karlsruhe bekam von den Radfahrern eine Schulnote von 3,1; Freiburg von 3,3 - während die Landeshauptstadt Stuttgart mit einer 4,2 nur auf Platz 33 von den 39 deutschen Städten über 200 000 Einwohner lag. In den Kategorien der großen, mittelgroßen und kleinen Städten erhielten aus dem Südwesten Heidelberg (3,6), Konstanz (3,4) und Rutesheim (2,6) die jeweils besten Noten.

Der ADFC ermittelte die Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte zum siebten Mal. Das Bundesverkehrsministerium förderte die Umfrage mit 150 000 Euro. Der Fahrradklima-Test soll Städten dabei helfen, den Radverkehr voranzubringen. Bundesweit nahmen mehr als 120 000 Radfahrer an der Umfrage teil, in Baden-Württemberg 13 500.

