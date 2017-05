Stuttgart (dpa/lsw) - Fast die Hälfte der Befragten in einer Umfrage der IG Metall wünscht sich eine 35-Stunden-Woche. Knapp 28 Prozent der Beschäftigten arbeiten im Durchschnitt mehr als 40 Stunden, wie aus der Umfrage hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Zwei Drittel der Befragten würden gern kürzer arbeiten als sie es tatsächlich tun.

Die IG Metall wirft den Arbeitgebern vor, die im Jahr 1995 umgesetzte 35-Stunden-Woche über die Jahre hinweg aufgeweicht zu haben. Real arbeite ein großer Teil der Belegschaft selbst in tarifgebundenen Unternehmen deutlich länger, kritisierte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann am Dienstag und sagte: „Wir müssen das Mantra der Arbeitgeber - Vollzeit plus Überstunden plus Flexibilität plus Leistungsdruck - durchbrechen. Das sind keine Arbeitszeiten, die zum Leben passen.“

An der Befragung nahmen rund 180 000 der gut 800 000 Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg teil.

