Herrenberg (dpa/lsw) - Der Tod eines 25 Jahre alten Mannes vergangene Woche in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist nicht auf eine Gewalttat zurückzuführen. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 25-Jährige und ein gleichaltriger Begleiter waren in der Nacht zum Donnerstag auf dem Weg von einer Bar zu ihrem Auto angegriffen worden. Der Begleiter flüchtete den Angaben zufolge und alarmierte die Polizei, der 25-Jährige blieb allein zurück, wurde später leblos entdeckt und starb in einem Krankenhaus. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht, die Ermittlungen zu der Attacke laufen noch.

