Überlingen (lsw) - Die Bürger von Überlingen müssen am 27. November noch einmal über ihren Rathaus-Chef abstimmen. Bei der Oberbürgermeister-Wahl gestern erhielt keiner der vier Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit der Stimmen. Jan Zeitler (46/SPD), bisher Bürgermeister in Horb (Kreis Freudenstadt), erreichte nach dem vorläufigen Ergebnis mit 44,3 Prozent das beste Ergebnis. Für den Politik- und Verwaltungswissenschaftler Klaus Kirchmann (50/parteilos) aus Überlingen votierten 32,2 Prozent. Die vor zwei Jahren aus der CDU ausgetretene, parteilose Amtsinhaberin Sabine Becker (51) kam überraschend nur auf den dritten Platz mit 17,3 Prozent. Chancenlos war der vierte Kandidat Georg Müller (56) mit 6,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,5 Prozent. Damit muss in der 22 000 Einwohner zählenden Großen Kreisstadt am Bodensee neu gewählt werden. Die Wahl des Stadtoberhauptes stand auch im Zeichen der Landesgartenschau 2020. Oberbürgermeisterin Becker, die ihre zweite Amtszeit anstrebt, wird kritisiert, weil sie für die Gartenschau in einer Allee 150 Platanen fällen lassen will.

