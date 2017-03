Ettlingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ein Spielcasino überfallen und mehrere Menschen bedroht. Er richtete in der Nacht zum Dienstag eine silberne Waffe auf einige Gäste, wie die Polizei mitteilte. Anschließend forderte er eine 54 Jahre alte Mitarbeiterin auf, eine Kasse und einen Tresor zu öffnen. Er nahm Bargeld im Wert von 200 bis 300 Euro an sich und verstaute es in einer Umhängetasche. Der Mann ging danach erneut in einen Nebenraum und richtete wortlos seine Waffe auf die Gäste. Dann floh er mit der Beute zu Fuß. Von ihm fehlte zunächst jede Spur.

Anzeige