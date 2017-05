Von Julia Giertz





Stuttgart - Überschwemmungen, Hagelkörner groß wie Eier, Hitzewellen sind keine absoluten Ausnahmen mehr. Doch wer ist schuld am Klimawandel? In einer Debatte im baden-württembergischen Landtag legte der AfD-Abgeordnete Rainer Podeswa dem Plenum eine ganz besondere Lektüre ans Herz: den „Hexenhammer“. Dieses „europäische Standardwerk“ fasse alle Methoden zusammen, mit denen im 15. Jahrhundert in Ravensburg die Klimaveränderungen bekämpft worden seien, sagte der Fraktions-Vizechef gestern in Stuttgart. „Damals wurden Hunderte Frauen verbrannt und damit das Klima gerettet.“ Nach der Aufregung um dieses Zitat betonte der Parlamentarier in einer persönlichen Erklärung, Ironie in der Politik sei ein zweischneidiges Schwert. Die Maßnahmen damals seien genauso sinnvoll gewesen wie die Mehrheit der Maßnahmen, die heute von den Grünen im Klimaschutz ergriffen würden, erläuterte er seine Aussage. Gegenüber Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) äußerte er nach einem Aufschrei in den anderen Fraktionen, er sei missverstanden worden.

Anzeige

Auch bei Experten sorgte das Zitat für Entrüstung. Lena Nothelfer vom Ravensburger Museum Humpis-Quartier kann kaum fassen, dass der brutale Umgang mit den Frauen damals in den heutigen Kontext des Kampfes gegen den Klimawandels gesetzt wird - ohne ihn kritisch zu kommentieren. „Man sollte heute wissen, dass die damalige Annahme eines Zusammenhangs zwischen vermeintlichem Hexenzauber und Wetteranomalien jeglicher Grundlage entbehrte“, sagte die Vizechefin des Museums, das gerade eine Ausstellung zum „Hexenwahn“ zeigt. Vielmehr seien die Hagel­unwetter, die den Menschen ein paar Jahre hintereinander Missernten beschert hatten, Vorboten einer kleinen Eiszeit gewesen.

Anzeige

Menschenverachtendes Frauenbild

Die Frauen, meist zurückgezogen lebende Menschen ohne familiären Rückhalt, seien als Sündenböcke verbrannt worden. Der 1486 erschiene „Hexenhammer“ ist ein Handbuch für Hexenjäger aus der Feder des päpstlichen Inquisitors Heinrich Institoris. Die Schrift beschreibt fünf Merkmale der Hexerei. Sie ist Grundlage einer systematischen Hexenverfolgung und gehört zu den frauenfeindlichsten und verhängnisvollsten Büchern der Weltliteratur, wie es in der Ausstellung heißt. Die Hexenverfolgung forderte bis ins 18. Jahrhundert 40 000 bis 60 000 Todesopfer.

Die vier anderen Landtagsfraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP stellten sich in einer gemeinsamen Erklärung gegen den AfD-Mann. Dessen Aussagen markierten einen neuen Tiefstand in den Beiträgen der AfD und zeigten das menschenverachtende Frauenbild der Partei. Der AfD-Bundeschef und Fraktionschef in Stuttgart, Jörg Meuthen, stärkte hingegen seinem Parteifreund den Rücken. Auf die Frage, ob er die Aufregung verstehe, antwortete er mit einem klaren „Nein“.

Konkrete Konsequenzen hat die Äußerung für den AfD-Abgeordneten aus dem Wahlkreis Heilbronn nicht. Nach juristischer Prüfung erteilte Parlamentspräsidentin Aras keinen Ordnungsruf. Grund: Die in den Augen zahlreicher Beobachter geschmacklose Aussage sei eine Meinungsäußerung des Abgeordneten im Rahmen seines Mandats, hieß es. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart sagte dazu: „Selbst bei breiter Toleranz für Meinungsäußerungen ist das dennoch in der parlamentarischen Auseinandersetzung eine Grenzüberschreitung.“