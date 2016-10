Rheinmünster (dpa/lsw) - Die kurzfristigen Krankmeldungen des Cockpit- und Kabinenpersonals der Tuifly wirbeln auch die Flugpläne am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden durcheinander. Immer wieder seien in den vergangenen Tagen Tuifly-Flüge gestrichen worden, bestätigte eine Sprecherin am Donnerstag. Ein Flug nach Fuerteventura sei von Montag auf Dienstag geschoben worden. Zwei Flüge auf die griechischen Inseln Kreta und Rhodos seien am Mittwoch und Donnerstag ersatzlos entfallen. Fluggäste konnten nicht mehr rechtzeitig informiert werden und kamen trotzdem zum Flughafen.

Tuifly muss derzeit zahlreiche Flüge streichen. Als Hintergrund werden der tiefgreifende Umbau der hoch verschuldeten Air Berlin und damit einhergehende Veränderungen bei Tuifly gesehen. Tuifly soll in eine neue Dachholding integriert werden. Arbeitnehmervertreter fürchten Job-Verluste. Auch Air Berlin musste in den Vortagen wegen der Crew-Engpässe bei Tuifly Flüge streichen - ein Drittel der Tui-Flotte fliegt samt Besatzung für Air Berlin.

