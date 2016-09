Tübingen (dpa/lsw) - Die deutschlandweit erste Abwrackprämie für kraftstoffbetriebene Mofas und Roller ist in Tübingen angelaufen. In den ersten zehn Tagen haben acht Tübinger den Antrag auf Förderung beim Kauf eines Zweirads mit Elektroantrieb gestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Wer sein Zweirad mit Zweitaktmotor abschafft und sich stattdessen ein Elektro-Zweirad kauft, erhält 200 Euro bis 500 Euro. Die Stadt stellt 25 000 Euro für das Programm zur Verfügung, so dass bei entsprechender Nachfrage mindestens 50 fossile Zweitakter aus dem Verkehr gezogen werden könnten.

Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) bezeichnet fossile Zweitakter wegen ihres hohen Schadstoffausstoßes als „Giftgasgeräte“. „Wer Luftreinhaltung ernst nimmt, kann so was nicht mehr in der Stadt tolerieren.“ Die Universitätsstadt hat sich das Ziel gesteckt, die energiebedingten CO2-Emissionen pro Kopf in Tübingen bis 2022 um 25 Prozent im Vergleich zum Wert von 2014 zu reduzieren.

