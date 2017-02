Von Bettina Grachtrup





Stuttgart - Das Ziel war ehrenwert: Als der Landtag 2008 eine Reform beschloss, galt das auch als Zeichen von Bürgernähe. Denn künftig sollten Abgeordnete im Alter keine üppige staatliche Pension mehr bekommen, sondern - wie der normale Bürger - selbst vorsorgen. Doch der Kompromiss erwies sich als brüchig. In den Landtagfraktionen gingen die jungen Abgeordneten auf die Barrikaden, weil sie sich massiv schlechtergestellt sahen zu ihren älteren Kollegen. Nun kommt die Reform der Reform - trotz massiver Kritik.

Was wurde 2008 beschlossen?

Früher erhielten Abgeordnete eine staatliche Altersvorsorge (Pension). Mit der Reform, die 2011 in Kraft trat, wurde das hinfällig. Stattdessen mussten Abgeordnete, die neu in den Landtag kamen, selbst für ihr Alter vorsorgen. Deshalb wurden die Diäten um ein Drittel angehoben. Die Abgeordneten erhalten zudem monatlich eine Pauschale für die Altersvorsorge - das sind derzeit 1679 Euro - zusätzlich zu ihrer Diät von derzeit 7616 Euro im Monat.

Warum gibt es daran Kritik?

Die seit der Reform neu in den Landtag gekommenen Abgeordneten haben realisiert, dass sie mit ihrer privaten Altersvorsorge deutlich schlechter fahren als ihre Kollegen mit der staatlichen Pension - ein Grund sind die niedrigen Zinsen auf dem Kapitalmarkt. Die Landtagsverwaltung gibt ein Beispiel: Wenn ein Abgeordneter 13 Jahre lang theoretisch den maximal möglichen Satz von 1187 Euro in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen würde, hätte er einen Rentenanspruch von 812 Euro pro Monat. Mit der nun wieder als Option geplanten staatlichen Altersversorgung bekäme er nach 13 Jahren im Parlament aber eine Pension von 2475 Euro.

Was ist nun geplant?

Künftig sollen Abgeordnete eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Zuschuss zur privaten Altersvorsorge und der staatlichen Pension haben. Für jedes Jahr im Landtag erwirbt ein Abgeordneter, der sich für die staatliche Pension entscheidet, einen Anspruch von 2,5 Prozent der derzeitigen monatlichen Diät von 7616 Euro, das sind derzeit rund 190 Euro. Die Höchstversorgung wird nach 26 Mandatsjahren mit 65 Prozent erreicht - das entspräche einer Pension von rund 4950 Euro. Zudem steigt das Budget der Abgeordneten für eigene Mitarbeiter von 5409 auf 10 438 Euro. Auch wird die steuerfreie Kostenpauschale von 1548 Euro auf 2160 Euro erhöht.

Warum gibt es an den Plänen Kritik?

Der Steuerzahlerbund erinnert an das, was 2008 beschlossen wurde: So sei die Erhöhung der Diäten um rund ein Drittel auch deshalb erfolgt, weil sich die Abgeordneten selbst um die Altersvorsorge kümmern müssen. Nun soll es die Option auf die staatliche Pension geben - aber die Erhöhung der Abgeordnetendiäten wird nicht zurückgenommen. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagt, was die Politik dem Bürger zumute - die private Vorsorge - müsse man auch Politikern zumuten.

Was kostet die nun geplante Reform?

Im Gesetzentwurf heißt es, die Kosten könnten nicht beziffert werden, da sie von der künftigen Zahl der Abgeordneten und der Dauer ihrer Mitgliedschaft im Landtag abhingen. Der Steuerzahlerbund beziffert die Mehrkosten für die vereinbarten Maßnahmen auf mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr.