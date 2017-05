Stuttgart (lsw) - Das mit Spannung erwartete Treffen zwischen den Autoherstellern und dem Landesverkehrsministerium zum Thema Diesel-Nachrüstung ist verschoben worden. „Die Branche hat noch technischen Abstimmungsbedarf“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums gestern.

Das für Donnerstagabend anberaumte Treffen solle zeitnah nachgeholt werden. Eine Sprecherin des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bestätigte das. Hintergrund sind die Pläne der Landesregierung, von 2018 an in Stuttgart an Tagen mit hoher Luftverschmutzung Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge zu verhängen. Werden Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft zu häufig überschritten, müssen die Behörden unter Androhung von Strafen durch die EU handeln.

Die von der Landesregierung angedachten Fahrverbote sollen erst einmal für Diesel gelten, die die Abgasnorm Euro 6 nicht erfüllen. Bei den Gesprächen mit dem Verkehrministerium geht es um die Frage, ob ältere Dieselfahrzeuge technisch so aufgerüstet werden können, dass sie sauberer werden. Die Branche argumentierte bislang, die Umstellung sei so komplex, dass sich eine Aufrüstung etwa von Euro 5 auf Euro 6 aus wirtschaftlicher Sicht kaum darstellen lasse. Zum Jahreswechsel erfüllte nur knapp ein Fünftel der in Deutschland zugelassenen Dieselfahrzeuge die seit September 2015 geltende jüngste Abgasnorm.

Grund für die Verschiebung der Gespräche, so heißt es nun, seien neue Forderungen des Verkehrsministeriums. Der Sprecher des Ministeriums erwiderte, von einem neuen Forderungskatalog könne nicht die Rede sein. Wohl strebe man aber eine schriftliche Vereinbarung an. Außerdem dringt das Verkehrsministerium darauf, dass die Hersteller die Kosten der Nachrüstung tragen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte erst tags zuvor angekündigt, sich in der Debatte um Nachrüstungen nicht auf halbseidene Kompromisse mit der Autobranche einzulassen. Mit den angestrebten Nachrüstungen müsse es „relevante Verbesserungen“ bei den Emissionen geben.