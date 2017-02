Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei zwei toten Trauerschwänen in einem Vogelpark in Karlsruhe ist die Vogelgrippe festgestellt worden. Es handelt sich nach Angaben des Ministeriums für den Ländlichen Raum um das hochansteckende Virus vom Typ H5N8. Drei weitere tote Tiere würden noch untersucht, teilte das Ministerium am Freitag mit. Der kleine Park im Stadtteil Neureut ist für Besucher geschlossen. In einem Umkreis von drei Kilometern müssen jetzt alle Vögel in Ställen untergebracht werden. Die Maßnahmen gelten zunächst für 21 Tage.

