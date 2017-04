Stuttgart (pol) - Durch einen Brand ist nach Polizeiangaben am Freitag in einem Appartement eines Mehrfamilienhauses an der Spreuergasse ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstanden. Eine Anwohnerin wurde gegen 23.50 Uhr auf das Feuer aufmerksam und verständigte die Feuerwehr, die das Feuer schnell unter Kontrolle hatte. Als die Feuerwehr nachfragte, gab sich der 49-jährige Wohnungsinhaber unter den Umstehenden zu erkennen. Er gab an, nur kurz in dem nahegelegenen Café gewesen zu sein. Er habe in seiner Wohnung eine brennende Trauerkerze, ähnlich einer Friedhofskerze, unbeaufsichtigt zurückgelassen.

Anzeige