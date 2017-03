Stuttgart (lsw) - Der frühere Landesbischof Theo Sorg ist tot. Wie die Evangelische Landeskirche in Württemberg mitteilte, starb er gestern im Alter von 87 Jahren in Blaubeuren. Sorg stand von 1988 bis 1994 an der Spitze der Landeskirche, die über die Jahrzehnte durch widerstrebende Interessen von konservativen Pietisten und liberalen Protestanten geprägt wurde. Sorg selbst gehörte dem pietistischen Flügel an.

