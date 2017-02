Vaihingen/Enz (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod zweier Kinder in Vaihingen an der Enz suchen die Ermittler weiter nach dem Motiv für die Tat. Der 38-Jährige, der seine beiden Söhne getötet haben soll, schweige immer noch zu den Vorwürfen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Da außerdem die 34 Jahre alte Mutter noch nicht vernehmungsfähig sei, seien noch keine Aussagen zu einem Motiv möglich, hieß es weiter.

Die Obduktion habe ergeben, dass die vier und fünf Jahre alten Jungen schwere Kopf- und Stichverletzungen erlitten haben. Am Tatort im Vaihinger Ortsteil Aurich wurde den Angaben zufolge ein Messer sichergestellt - mutmaßlich die Tatwaffe. Die Verletzungen am Kopf stammten von einem nicht näher benannten stumpfen Gegenstand.

Die Eltern der beiden Jungen lebten seit dem vergangenen Jahr getrennt. Die Kinder hatten die Nacht von Freitag auf Samstag bei ihrem Vater verbracht. Als die Mutter sie am Samstag abholen wollte, waren die Kinder tot und der 38-Jährige verletzt. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Hinweise auf frühere körperliche Übergriffe habe die Obduktion nicht erbracht, hieß es weiter. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die die Kinder und den Vater am Freitag oder Samstag noch gesehen haben.

